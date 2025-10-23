INDEX Connect 2025: fortalecer el ecosistema de vinculación para el desarrollo de la industria

– La sinergia entre organismos empresariales debemos aprovecharla para fortalecer a la industria y a la ciudad”: René Espinosa

Chihuahua, Chih.— La segunda edición de INDEX Connect coloca a Chihuahua como uno de los principales polos de vinculación y proveeduría industrial del país. El evento, organizado por INDEX Chihuahua, reunió a 26 empresas manufactureras, más de 60 proveedores locales y nacionales, y más de 200 participantes del ecosistema empresarial, académico y gubernamental.

Durante la inauguración, el presidente de INDEX Chihuahua, René Espinosa Terrazas, destacó la relevancia de la colaboración interinstitucional y la sinergia entre los organismos empresariales, la academia y el gobierno para fortalecer la competitividad del estado.

“Quiero reconocer la interacción que tenemos entre organismos empresariales. La sinergia que estamos viendo entre Coparmex, CMIC, CANACINTRA y otras cámaras se da de forma natural en Chihuahua capital, y debemos aprovecharla para fortalecer a la industria y a la ciudad”, señaló Espinosa.

El líder industrial subrayó que INDEX Connect nació como una iniciativa del Comité de Compras y Desarrollo de Proveedores de INDEX Chihuahua, con la visión de crear un punto de encuentro donde las necesidades reales de la manufactura se traduzcan en soluciones concretas del mercado local.

“Este evento ha crecido y se ha consolidado como un centro estratégico de negocio que fortalece la proveeduría regional y la competitividad industrial de Chihuahua. Hoy podemos decir con orgullo que hemos logrado que la vinculación deje de ser una intención para convertirse en una oportunidad concreta de negocio, inversión e innovación”, afirmó.

A lo largo de la jornada se programaron más de 620 citas de negocio, consolidando al encuentro como una plataforma efectiva para la integración de nuevas empresas a la cadena de suministro del sector manufacturero.

Espinosa Terrazas destacó el papel del talento y del compromiso compartido como elementos fundamentales para el desarrollo industrial.

“Creemos firmemente que el futuro de la conexión está en la colaboración. Ese es el espíritu de INDEX Connect: un espacio donde las ideas se transforman en proyectos, los proyectos en resultados y los resultados en prosperidad para toda la región”, expresó.

Finalmente, el presidente de INDEX Chihuahua agradeció el esfuerzo del comité organizador, así como el respaldo del Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las cámaras empresariales que se sumaron a esta edición.

“Gracias por creer en el poder de la conexión que mueve a Chihuahua. Bienvenidos a INDEX Connect 2025, el futuro de las conexiones, lleno de nuevas oportunidades, alianzas y crecimiento para todos.”

Con este mensaje, René Espinosa Terrazas declaró oficialmente inaugurado el evento el 23 de octubre de 2025, marcando el inicio de una jornada enfocada en fortalecer el desarrollo económico local y en abrir las puertas de la industria chihuahuense hacia un futuro de mayor integración y competitividad.