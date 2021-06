Incumplen legisladores reuniones mensuales de comisiones; cuatro comisiones no sesionan desde el año pasado

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, aseguró que los diputados de esta legislatura y de las pasadas, han incumplido la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que las reuniones de comisiones deben realizarse al menos cada mes para poder desahogar los asuntos pendientes.

La actual legislatura se encuentra a poco más de un mes de concluir sus labores y a la fecha se mantienen 988 asuntos pendientes, es decir 988 iniciativas que han sido turnadas a comisiones y se encuentran congeladas, sin ningún tipo de trabajo por parte de los legisladores encargados de realizar el proceso legislativo para estos asuntos.

La comisión de Movilidad Urbana a cargo de Patricia Jurado no sesiona desde el 10 de diciembre; Atención a Grupos Vulnerables a cargo de Deyanira Ozaeta no lo hace desde el 21 de diciembre; la comisión de Ecología y Medio Ambiente a cargo de Alejandro Gloria tiene 26 asuntos pendientes y no sesiona desde el mes de septiembre y la comisión de energía a cargo de Janet Francis Berber también no ha sesionado desde el mes de diciembre.

Le siguen a estas comisiones la comisión de Igualdad, a cargo de la diputada Rosa Isela Gaytán que cuenta con 28 pendientes y no sesiona desde el primero de marzo; la comisión de Justicia a cargo de la diputada Marisela Saénz que no sesiona desde el 10 de febrero y tiene 93 asuntos pendientes: la comisión de Juventud y Niñez con 20 pendientes sin sesionar desde el mes de febrero.

De igual forma la comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo del diputado Rubén Aguilar no sesiona desde febrero y cuenta con 41 pendientes, mientras que la comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Blanca Gámez, es la que si ha cumplido reuniones de manera mensual para desahogar asuntos.