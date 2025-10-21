Incremento de impuesto a refrescos impactará a restauranteros; ¡hasta a los postres!

El secretario de la Mesa Directiva de Restauranteros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Andres Nava dio a conocer que el incremento de impuesto a las bebidas azucaradas impactará en el sector restaurantero con el costo final para el cliente, asimismo destaca que vienen mas «Impuestos Disfrazados».

“Definitivamente es un impacto entre varios que vienen en los impuestos porque es un impacto que tenemos que trasladarlo a nuestros clientes que al final de cuentas son los que tienen que apechugar o tomar este nuevo aumento y los que vienen ya que vienen disfrazados más aumentos no así tan caros pero la miscelánea discal viene muy brava”, comentó.

Asegura que el refresco es esencial para los restaurantes, asimismo los postres, nieve y otros deberán de tener un incremento a lo que ordenará la ley.

México es el uno de los países que más consume bebidas azucaradas y se dará un proceso difícil para adaptarse a esto o pagar el costo con 3 pesos más de IVA por litro.