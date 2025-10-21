Incrementaron 3.7% viajes en Bowí, 12% en ruta UACH

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno indicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento del 3.7 por ciento en el número de viajes de la ruta troncal Bowí en la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, destacó que el mayor incremento se ha visto en la ruta que va hacia el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con un 12 por ciento más de viajes.

“Esperemos que esto se siga comportando de la misma manera, que conforme vayamos mejorando el servicio, no solo en el Bowí sino también en la rutas alimentadoras, más chihuahuenses opten por usar el transporte público”.