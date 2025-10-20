Incrementan ventas hasta un 30% en dulcerías por Halloween

El sector comercial de dulces espera una recuperación económica del 30% de incremento en ventas, ante la realización de Halloween en la última semana de octubre.

En este sentido se informó que a partir de esta semana y hasta el 29 de octubre se da un incremento ligero en la venta de dulces alusivos a la temporada de terror como parte de las tradiciones americanas en pedir “calaverita” en colonias de la ciudad.

Cabe destacar que las colonias en donde más actividad se da es en Lomas del Santuario, entre otras en donde se da una atención especial a los niños que son los principales protagonistas.

Además se espera una buena derrama económica hasta los primeros días de noviembre en donde se da la celebración por el Día de Muertos.