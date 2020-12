Incrementan nuevos desarrollos habitacionales y comerciales en la ciudad

Noticias de Chihuahua.-

A fin de seguir fomentando el desarrollo de la ciudad de Chihuahua hoy, las y los Regidores que integran el Ayuntamiento de Chihuahua, aprobaron nuevos desarrollos habitacionales, así como condominios comerciales, habitacionales y de uso mixto y modificación de acuerdos que solicitaron empresas diversas al Municipio de Chihuahua.

Asimismo se pusieron a votación los dictámenes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal relativo a solicitudes presentadas por ciudadanos para enajenación y comodato para terrenos municipales.

Esta mañana la Comisión de Desarrollo Urbano que preside la Arq. Adriana Diaz Negrete, presentó ante el Pleno del Ayuntamiento ocho dictámenes que fueron aprobados por los integrantes de este Órgano Colegiado.

Uno de los Fraccionamientos Habitacionales de Urbanización inmediata es el denominado “Índigo” y su nomenclatura, ubicado en la Zona Poniente de esta ciudad, con superficie de 28,493.510 metros cuadrados solicitud presentada por Parcelas Chuvíscar, S. de R.L. de C.V.

Se aprobó la solicitud de la empresa SNFCO ARKNGLS, S. de R.L. de C.V., para la autorización del régimen en Condominio Comercial denominado “Plaza Kerubit” y su Nomenclatura localizado en la Zona Poniente de esta ciudad, con una superficie de 5,168.96 metros cuadrados de los que 2,639.12metros cuadrados se destinarán al área comercial con 15 lotes.

Este desarrollo se ubica entre la Avenida Toscana colindante con el límite sur-oeste del polígono y acceso principal al desarrollo.

En la sesión se aprobó autorizar la modificación del Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 05/17 de fecha 08 de marzo del año 2017 y del Acuerdo del H. Ayuntamiento S.O. 18/19 de fecha 25 de septiembre del año 2019, en los que se autorizó y modificó el régimen en condominio habitacional denominado “Barranquilla” y su Nomenclatura.

Condicionando la autorización al hecho de que deberá cumplir con las obligaciones derivadas del Dictamen Técnico de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología PUF 655/20 de fecha 08 de diciembre del año 2020 y del acuerdo de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano.

Se aprobó la solicitud de la Inmobiliaria Tomás Valles Vivar, S.A. de C.V., para desarrollar el Fraccionamiento Habitacional de Urbanización Inmediata que se denominará “Paseo de las Lomas II” y su Nomenclatura ubicado en la Zona Poniente de esta ciudad, con superficie de 83,748.240 metros cuadrados.

A Planeación Inmobiliaria de Chihuahua, S.A. de C.V., se le aprobó la solicitud para modificar el Acuerdo del Ayuntamiento S.O. 03/2020 de fecha 12 de febrero del 2020, mediante el cual se autorizó el régimen en Condominio de Uso Mixto denominado “All Loft” y su respectiva Nomenclatura, la modificación consiste en un ajuste de superficies en nivel 3, aumentando el área habitacional y disminuyendo el área en terraza.

Corporación Técnica de Urbanismo, S.A. de C.V., solicitó la autorización para desarrollar el Fraccionamiento Habitacional de Urbanización por Etapas que se denominará “Montolivo” y su Nomenclatura y que estará ubicado en la Zona Oriente de esta ciudad, con superficie de 51,241.52 metros cuadrados, aprobado por mayoría.

Inmobiliaria Helena de Troya, S.A. de C.V., solicitó la autorización del régimen en Condominio Comercial denominado “Rejón Plaza” y su Nomenclatura localizado en la Zona Poniente de esta ciudad, con una superficie de 5,749.672 metros cuadrados la cual fue aprobada por mayoría.

Las Comisiones Unidas de Regidores de Desarrollo Urbano y de Hacienda, Planeación e Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal, presentaron varios dictámenes relativos a solicitudes hechas por ciudadanos que pidieron regularización y enajenación de terrenos en la ciudad y zona rural.

El primer caso fue presentado por la C. Norma Figueroa Hernández, la cual pidió le sea enajenado por la vía de la regularización, el terreno municipal identificado como lote 21 de la manzana 5 de la Calle 25 de junio número 1504 de la Colonia División del Norte, de la Sección Municipal El Sauz.

El C. Armando Agustín Parra Holguín, Director de la Persona Moral denominada Encaminados a Vivir Mejor, A.C, solicitó le sea entregado en comodato el terreno municipal ubicado en Avenida Los Nogales número 3407 del Fraccionamiento Provincia de Santa Clara de la Ciudad de Chihuahua, con superficie de 2,353.907 metros cuadrados.