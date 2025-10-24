Incertidumbre por TMEC y poder judicial detienen crecimiento económico; señala DESEC

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC) Jorge Cruz Camberos destacó que Chihuahua crecerá un 2% al cierre de este año, asimismo hay incertidumbre en el tema del TMEC y judicial. 

“Creo que teniendo ya la certidumbre de TMEC tendremos un crecimiento, otra cosa que nos está lastimando es el tema del poder judicial vemos el tema de Samsung ya que hay empresas que se sienten amenazadas”, comentó. 

En este sentido informó que los impuestos a aplicar el próximo año serán un tema secundario para el sector empresarial. 

octubre 24, 2025 11:31 am

