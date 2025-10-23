Inauguran LIV Congreso Internacional Inmobiliario en Expo Convenciones

Esta mañana Santiago de la Peña secretario general de gobierno en representación de la gobernadora Maru Campos, encabezó la inauguración del Congreso Internacional Inmobiliario AMPI 2025 en el centro de convenciones.

Este congreso comenzó desde el 22 de octubre en la capital con más de mil asistentes provenientes de diferentes países.

En el marco del LIV Congreso Internacional Inmobiliario AMPI 2025, se impartieron el curso : Comercialización de Naves Industriales y la Alineación al Estándar de Competencia Comercial e Industrial con fines de certificación a nivel federal ambos orientados a fortalecer el rol de los asesores inmobiliarios frente a los nuevos retos del sector.

Chihuahua ganó la sede el año pasado para realizar dicho congreso lo que representa una gran derrama económica a nivel local.

En el evento estuvieron presentes la presidenta de AMPI Chihuahua Zulema Ruiz así como la tesorera municipal Aída Amanda Córdova en representación del alcalde, Marco Bonilla, también el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuellar.