Inauguran exposición «Game Fan-Art» en Centro Cultural Universitario Quinta Gameros

La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, inauguró la exposición «Game Fan-Art» en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros, resultado de la convocatoria lanzada durante el mes de agosto.

La muestra reunió el talento de 124 expositores en las categorías infantil, juvenil y profesional, quienes a través de su creatividad rinden homenaje a sus videojuegos favoritos mediante distintas expresiones artísticas. La inauguración y premiación se llevaron a cabo en dos jornadas, donde además se reconoció a las y los ganadores de cada categoría.

Los primeros lugares fueron:

Categoría Infantil: Marcos Emilio Caraveo Flores con la obra “Pepe”, inspirada en el videojuego ARK: Survival Evolved. Premio: $1,500 pesos en tarjetas de regalo de Nintendo Switch.

Categoría Juvenil: Evelyn Yulisa Chávez Ruiz con la obra “Umbral”, inspirada en The Legend of Zelda. Premio: $2,000 pesos en tarjetas de regalo de Nintendo Switch.

Categoría Profesional: José Juan Quintana Berumen con la obra “Cenizas de la Disparidad”, inspirada en Dark Souls. Premio: $4,000 pesos en efectivo.

Esta exposición busca rendir homenaje artístico a los videojuegos que, desde su nacimiento en la década de 1970, han pasado de simples gráficos a mundos inmersivos y narrativas complejas, convirtiéndose en una experiencia cultural significativa que conecta a distintas generaciones.

El fan art, o arte de los admiradores, es una forma de expresión que surge del entusiasmo de quienes encuentran en estas historias un medio para rendir homenaje y compartir su pasión. A través de esta exposición, se busca celebrar el gusto por los videojuegos y el arte, reconocer su relevancia en la comunidad y abrir espacios para apreciar el fan art como una forma legítima e importante de creación artística.

La exposición «Game Fan-Art» permanecerá abierta al público hasta el 9 de noviembre en la Sala Piña Mora de la Quinta Gameros, con entrada libre para toda la comunidad.