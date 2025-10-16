Inauguran cafetería y estacionamiento en UT de Parral con inversión de 9 mdp

Con el objetivo de brindar instalaciones dignas y de calidad en beneficio de la comunidad estudiantil, se llevó a cabo la inauguración de un edificio de cafetería, así como del área de estacionamiento en la Universidad Tecnológica de Parral (UTP).

La obra fue posible gracias a una inversión superior a los 9 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportación Múltiple (FAM) Potenciado.

El acto protocolario fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien destacó que contar con un espacio moderno, funcional y adecuado para el servicio de alimentación, mejora las condiciones de estudio y trabajo.

Agregó que desde el Gobierno del Estado se tiene como prioridad mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, por lo que seguirán con los trabajos para que el alumnado y el personal docente tengan condiciones de calidad.

El área de cafetería tiene una capacidad para atender a 144 estudiantes a la vez (76 en comedor interior y 68 en comedor exterior), además de que se instaló una malla-sombra, jardinería, plaza y andadores, junto con dos despachadores, sanitarios, espacio de snack, entre otros.

El estacionamiento es de un nivel con pavimentación de asfalto y cuenta con 59 cajones para automóviles en general y cuatro más destinados a personas con discapacidad, además de dos pasillos de circulación vehicular y peatonal.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior Superior, Guillermo Márquez Lizalde; el alcalde de Parral, Salvador Calderón Aguirre; así como por la rectora de la institución, Betty Chávez Mata.