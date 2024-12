Reafirma Sheinbaum que en febrero trabajará con legisladores para prohibir maíz transgénico

En su discurso emitido desde Ciudad Juárez, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dejó muy en claro que «Sin maíz no hay país».

“Vamos a darle la vuelta a esta resolución (…) Hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país”, puntualizó tras resolución del panel del T-Mec sobre el maíz genéticamente modificado La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en febrero 2025 el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, en respuesta a la resolución del panel del T-Mec sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.

““El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto en febrero (en el próximo periodo de sesiones), van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos: sin maíz no hay país”, puntualizó durante la inauguración del Hospital General Regional No. 2 y el anuncio de la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Puntualizó que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, es uno de los acuerdos más exitosos existentes ya que las economías de los tres países representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto.

Desde la ciudad fronteriza, recordó que la relación entre México y Estados Unidos será estrecha y de coordinación gracias a que sus economías se complementan y como muestra de ello, destacó que el 80 por ciento de los sueldos de los mexicanos en territorio estadounidense se queda en este país, mientras que 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos, por lo cual es importante mantener la cordialidad y el respeto a las soberanías de cada país.

“México es un país grandioso, un país que se ha ganado el respeto del mundo entero, somos un país libre, independiente, soberano, somos una potencia cultural”, aseveró.