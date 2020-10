Inaugura UACH XLV Semana de Química Internacional

Noticias de Chihuahua.-

La difusión de la ciencia a través de las conferencias, talleres, presentaciones culturales deportivas utilizando las nuevas plataformas digitales que pueden mostrar las diversas actividades y carreras que tiene la Facultad, es el objetivo de la XLV Semana de Química Internacional puesta en marcha por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El Mtro. Alfredo Urbina Valenzuela, director de Investigación y Posgrado, destacó que la Universidad Autónoma de Chihuahua se actualiza en cada momento a los cambios que la educación requiere, como lo establece el Nuevo Modelo Educativo Renovación UACH-DS.

Por su parte, el Dr. Pedro Martínez Ramos, director de la FCQ, comentó que esta XLV Semana de Química Internacional, se tienen programadas 24 conferencias impartidas por renombrados académicos, investigadores y líderes empresariales provenientes de España, Reino Unido, E.U. Colombia y Francia, entre los que podemos destacar a la investigadora emérita de CONACyT, la Dra. Esther Orozco y al Premio Nobel de Medicina 1993, Sir. Richard Johns Roberts.

Aunado a lo anterior, se impartirán 18 cursos con instructores de diversas Universidades o Centros de investigación como: BUAP, UAZ, UNAM, IPN, CIADD, CIBIN, AUDY, UANL, NMSU, Purdue University, Instituto de Salud Carlos III, University of Pennsylvania, University of Sheffield, University of Sheffield, University of California, Iowa State University, Universidad Externado de Colombia y UACH, en los que se hablarán de diversos temas como emprendimiento, enfermedades de importancia actual, producción de alimentos, entre muchos otros.

A su vez, el M.C. Emiliano Zapata Chávez, secretario académico de FCQ, informó como es tradición, se contará con difusión de la ciencia a través de entornos virtuales, en donde niñas y niños podrán explorar 10 laboratorios de Ciencias Químicas y tendrán oportunidad observar divertidos experimentos.

La maestra Alma Córdova Fierro, secretaría de Extensión y Difusión Cultural de la FCQ, dijo que todos los eventos son válidos para el carnet cultural y están disponibles a todo el público, además de invitar a disfrutar del talento de estudiantes quienes, a través del canto, tiktok y memes han mostrado su lado artístico.

Por último, el Dr. Ildebrando Pérez Reyes, secretario de Investigación y Posgrado, invitó al público a que participen en las diversas actividades que se ofrecen en este evento a través de las redes sociales que tiene la facultad.

Para mayor información de los eventos se puede consultar en la liga: https://sites.google.com/view/xlvsemanadequmicaprincipal