Inaugura UACH Jornadas de Salud 2025 en beneficio de la comunidad universitaria

Se desarrollará del 27 de octubre al 3 de diciembre.

La Universidad Autónoma de Chihuahua inauguró las Jornadas de Salud, organizadas por el Sindicato del Personal Académico de la UACH (SPAUACH) en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Comité de Salud. Esta iniciativa tiene el propósito de fomentar la prevención, detección y atención oportuna de enfermedades entre el personal docente, administrativo, estudiantes y escuelas incorporadas a la institución.

Durante el arranque, el Rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos expresó que la protección de la salud de la comunidad universitaria y la sociedad chihuahuense es un tema prioritario para la institución, al ser un eje fundamental para el desarrollo académico y social.

Cabe resaltar que en dichas jornadas se ofrecen servicios médicos gratuitos como vacunación contra influenza y neumococos, detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso, así como orientación y consejería nutricional con medición de peso, talla e índice de masa corporal.

Además, se realizarán pruebas de Papanicolaou del 27 al 31 de octubre en el consultorio de Pensiones ubicado en FACIATEC y del 27 al 29 de octubre en el consultorio de la Facultad de Enfermería y Nutriología en el Campus II, en horario de 9:00 a 13:00 horas, dirigidas a derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado. También se otorgarán pases para mastografías y pruebas de antígeno prostático.

La Clínica Universitaria de Nutrición participa con evaluaciones nutricionales mediante tecnología Inbody y planes de dieta con costo preferencial para universitarios. Asimismo, se incluye la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, métodos de planificación familiar, detección de hepatitis C, cáncer bucal y exámenes de la vista.

Las actividades se desarrollan del 27 al 31 de octubre en los distintos campus de la UACH en Chihuahua, incluyendo la Dirección Académica, la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, Ingeniería, Cultura Física, así como Medicina y Enfermería. Posteriormente, el 3 de noviembre se llevarán a cabo extensiones de las jornadas en las sedes de Zootecnia, Juárez, Delicias, Parral, Camargo y Cuauhtémoc, con el objetivo de acercar los servicios a toda la comunidad universitaria en el estado.