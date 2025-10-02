Inaugura Maru Campos 40 nuevos camiones para el Bowí

La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó el inicio de operaciones de los 40 nuevos camiones de la ruta troncal Bowí que reemplazarán a las unidades que ya expiraron en año-modelo o que presentan fallas mecánicas.

Se trata de una inversión de 314.8 millones de pesos, con un costo unitario de 7.87 millones; tienen una capacidad de hasta 80 personas, 46 de pie y 33 en asientos, además del espacio para silla de ruedas.

Cada unidad cuenta con cámaras de vigilancia en tiempo real, con un monitor para el conductor y con transmisión al centro de mando; puertas centrales, tableros electrónicos de ruta, certificación ecológica Euro V.

Asimismo, piso pododáctil en terminales y camiones, botones y tubos con lenguaje braille para usuarios con discapacidad visual.

Con los nuevos camiones se estima que los recorridos tengan una duración estimada de 4 a 5 minutos entre semana y de 7 a 10 minutos en fines de semana.

En su discurso, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña dijo que se concreta un compromiso hecho a las y los chihuahuenses con la mejora de la ruta troncal, que dará mayor eficiencia y movilidad.

