Inaugura Marco Bonilla rehabilitación de áreas en secundaria 3046

El Alcalde Marco Bonilla inauguró la rehabilitación de diversos espacios en las instalaciones de la secundaria 3046, obra que fue una de las ganadoras en el Presupuesto Participativo, y tiene el objetivo de mejorar la calidad educativa con una infraestructura digna.

En la escuela 3046 en su turno matutino y 3013 vespertino,  se realizó la remodelación de baños, oficinas de dirección, orientación, rampas, instalaciones eléctricas, escenario. 2 millones 128 mil 291 pesos para beneficio de más mil 120 alumnos.

octubre 3, 2025 11:39 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua