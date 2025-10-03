Inaugura Marco Bonilla rehabilitación de áreas en secundaria 3046

El Alcalde Marco Bonilla inauguró la rehabilitación de diversos espacios en las instalaciones de la secundaria 3046, obra que fue una de las ganadoras en el Presupuesto Participativo, y tiene el objetivo de mejorar la calidad educativa con una infraestructura digna.

En la escuela 3046 en su turno matutino y 3013 vespertino, se realizó la remodelación de baños, oficinas de dirección, orientación, rampas, instalaciones eléctricas, escenario. 2 millones 128 mil 291 pesos para beneficio de más mil 120 alumnos.