Inaugura Marco Bonilla calle Tercera en comunidad de El Charco

En su visita a la zona Rural de El Charco, el edil capitalino Marco Bonilla inauguró la pavimentación de la calle Tercera.



Datos de la Dirección de Obras Públicas mencionan que se usó concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor en 1 mil 540 metros cuadrados.

En esta obra se realizó la construcción de 228 metros lineales de guarnición, colocación de señalamiento horizontal y vertical, sustitución de tomas domiciliarias de agua potable, renivelación de cajas de válvulas y pozos de visita, todo con una inversión de 2 millones 996 mil 343.88 pesos.

En su recorrido el mandatario saludó a los vecinos beneficiados de esta localidad.