Inaugura Gobernador la Felich 2019 “De los libros a la vida”

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado inauguró la Feria del Libro (Felich) 2019 y entregó la Medalla “Wikaráame” al Mérito Literario en las Lenguas de América, al poeta jalisciense Luis Vicente de Aguiñaga, en ceremonia efectuada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

Con este acto iniciaron las actividades que se mantendrán hasta el 3 de noviembre y se espera alcanzar una cifra de 40 mil visitantes.

En su mensaje inaugural, el mandatario estatal dio la bienvenida a la edición 2019 de la Felich, que esta ocasión tiene como tema principal “De los libros a la vida”, con el objetivo de que los libros se traduzcan en el sentir, percibir y disfrutar de la vida misma, que se conviertan en parte de la vida cotidiana de las personas y en un hábito con un ambiente de disfrute y aprendizaje.

Expuso que la lectura es un hábito valiosísimo e imprescindible, porque abre la mente al conocimiento y no cabe duda de que con su dominio se fortalecen otras capacidades necesarias para el desarrollo óptimo del individuo, tales como la escritura y el pensamiento crítico y por ello “queremos que la lectura sea un hábito entre los chihuahuenses”.

Manifestó que su administración rescató la feria del libro de una “carpa grandota”, una especie de tianguis, en la Plaza del Ángel, a un espacio de 4 mil metros cuadrados con expositores y múltiples actividades de carácter intelectual, literario.

“Estamos haciendo un espacio intelectual en donde participan autores de las más diversas corrientes, pensamiento, una pluralidad ideológica, que hoy en día se envidiaría en el país y que solo un Gobierno democrático como el de Chihuahua puede alojar con absoluto respeto y libertad, porque solo en la democracia es donde florece la cultura. En los gobiernos autoritarios y más corruptos, no florece ni la cultura, ni el debate, ni el diálogo, son suprimidos, ocultados”.

El gobernador Corral Jurado lamentó que según los resultados del Programa Módulo sobre Lectura (Molec) del Inegi, haciendo un comparativo entre el mes de febrero de 2015 y el de 2019, en México la lectura no ha aumentado, por el contrario, ha descendido, pues el 74.8 por ciento de la población lee algún material, mientras que en 2015 se tenía una cifra de 84.2 por ciento de personas que leían.

“Es muy desalentador, pero en Chihuahua nos crecemos al castigo, siempre, cuando parece que nada tenemos que hacer, es cuando más tenemos que hacer, cuando la lectura baja, es cuando más tenemos que promover y proponerle a todos los actores sociales, académicos, intelectuales, económicos, políticos de la entidad, una gran alianza”, indicó.

Participaron en la inauguración y entrega de la medalla el presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo; el rector de la UACH, Luis Alberto Fierro Ramírez; la secretaria de Cultura María Concepción Landa García Téllez; el secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, entre otros funcionarios.

Además de esa alianza para crear el hábito de la lectura, el titular del Ejecutivo se pronunció porque en el sistema educativo, desde primaria hasta el profesional, se promuevan círculos de lectura, para que en el futuro en la convivencia social, uno de los temas de conversación, sea comentar un libro.

En esta edición participan 90 editoriales y la gran diversidad de obras y actividades que se tienen proyectadas, contribuirán a que esta exhibición siga consolidándose como un referente regional, que a la par de estimular el aumento de lectores, promueve la identidad fronteriza y la multiculturalidad de la tierra chihuahuense.

Por otra parte y a propósito del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado por la ONU, lamentó el reciente fallecimiento del maestro Enrique Servín, quien era un experto en la materia y ahora se reconoce el nombre, su obra y su legado.

Destacó que desde la Secretaría de Cultura se promueve la medalla Wikaráame, un galardón que surge como parte de las acciones del Programa de Fomento a la Poesía, cuya intención es reconocer la trayectoria de destacados poetas, como el ganador de esta ocasión, Luis Vicente de Aguinaga a quien felicitó por el gran camino que ha recorrido en las letras mexicanas y que le han valido numerosos reconocimientos, por su trabajo para promover la literatura y porque su poesía permite descubrir nuevas perspectivas sobre el mundo.

“Son ejemplos como el del Dr. de Aguinaga, los que nos invitan a continuar trabajando no sólo en la difusión de tan digna literatura, sino en implementar acciones para que las y los chihuahuenses sean partícipes del proceso creativo que hay en la lectura y la escritura”, aseveró.

Finalmente, deseó que quienes asistan, disfruten todas las actividades y puedan sumergirse en alguna de las obras que aquí estarán, además de que invitó al público en general a asistir a las presentaciones de libros que se desarrollarán en este marco.

En su discurso, la secretaria estatal de Cultura, Concepción Landa García Téllez, indicó que desde el inicio de la administración se decidió promover la lectura con índices que están por debajo de la media nacional, casi a la mitad, lo que se debe en parte porque un sector amplio de la población no tiene acceso a los libros.

Por lo anterior, se realizaron diversas acciones como capacitación a 179 bibliotecarios de los 67 municipios, supervisión a 45 bibliotecas y automatización de 27. Se promovieron actividades como “Vacaciones en mi biblioteca” y “Bibliotecas en movimiento” que se sacaron a los espacios públicos.

Informó que en conjunto con el Municipio de Chihuahua se desarrolla un modelo de biblioteca comunitaria y se distribuyeron 47 mil libros en forma gratuita a promotores de lectura y más de 48 mil títulos a las bibliotecas.

Entre las 18 publicaciones y coediciones que se efectuaron en 2019, están tres antologías que inician con un tiraje de 20 mil ejemplares, además de novelas gráficas para jóvenes y publicaciones en lenguas indígenas.

La funcionaria dio a conocer que se activaron espacios en 45 centros comunitarios en Cobach y en dependencias de Gobierno del Estado.

Se capacitó a 200 promotores, con los que se aumenta a 320, se efectuaron 50 talleres y se dotó de mil libros a las estaciones de bomberos y comandancias de policía.

En la Feria del Libro de la Frontera, en Juárez, más de 50 mil la visitaron, lo cual confirmó que la gente no es que no le guste leer, sino que no tiene acceso a los libros.

Por otra parte, al dirigirse a los presentes, el ganador de la Medalla Wikaráame, Luis Vicente de Aguinaga, compartió que a los 9 años no quiso hacer un viaje familiar a Chihuahua, por lo cual se perdió conocer la Casa de Pancho Villa y admirar el desierto, entre otros atractivos.

Dijo que con los años, Chihuahua representó para él, evocar la prosa de Martín Luis Guzmán, el destino enigmático de Nelly Campobello, el refinamiento de Carlos Montemayor, el desencanto de Jorge Humberto Chávez a orillas del Río Bravo, lo cual contribuyó a que su sentimiento por la ciudad, el estado de Chihuahua y su gente, fuera cada vez de más simpatía.

Relató que 10 años después visitó Zacatecas para leer poemas en un festival en esa ciudad, donde conoció a un poeta de Chihuahua que publicaba su primer poemario, con un título difícil de olvidar: “Así de frágil será el pasado”, creación del poeta Enrique Servín.

“Era difícil no simpatizar con Enrique, era difícil incluso para el ogro más detestable, no tener una conversación simpática con Enrique, no solo sobre poesía, sino de viajes, de idiomas. No creo haber conocido a nadie poder hablar de idiomas como con Enrique Servín”, afirmó el poeta.

Por último, compartió que recibe esta medalla de todo corazón en nombre de Enrique Servín y de quienes le transmitieron el amor por la poesía.