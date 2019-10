IMSS exhorta a la mujeres a llevar una vida saludable para prevenir el cáncer de mama

Noticias de Chihuahua.-

En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua exhorta a las mujeres a adoptar estilos de vida saludables para prevenir este padecimiento, informó la coordinadora auxiliar de Salud Pública, Brenda Ramírez Vega.

Destacó que es importante tener hábitos alimenticios saludables, hacer ejercicio, evitar el consumo de alcohol y tabaco; así como autoexplorarse los senos para detectar a tiempo la aparición de bolitas.

Mencionó que entre los factores de riesgo del cáncer de mama, destacan los siguientes:

• Menopausia tardía

• Tener el primer hijo en edad avanzada o no haber dado a luz

• No haber amamantado

• Antecedentes familiares de cáncer

• Tener sobrepeso

• No hacer ejercicio

• Consumo de alcohol y tabaco

Recomendó adoptar como hábito la auto exploración mamaria a partir de los 20 años de edad, por lo menos una vez al mes, después de haber terminado el periodo menstrual.

Finalmente, exhortó a las derechohabientes acudir a los módulos de Medicina Preventiva, ubicados en cada Unidad de Medicina Familiar, para sus revisiones periódicos.

