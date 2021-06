IMSS Chihuahua invita a mujeres de 38 a 69 años a participar en la nueva jornada de mastografías

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita las mujeres de 38 a 69 años a participar en la nueva jornada de estudios de mastografías que se llevarán a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de julio, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Lo anterior será en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, ubicada en Avenida Independencia No. 900, entre las calles Escudero y Dolores Palomino, en la Colonia San Felipe Viejo, en la capital del estado.

Esta jornada forma parte de las actividades que el IMSS en Chihuahua lleva a cabo para la recuperación de servicios derivado de esta emergencia sanitaria.

Las interesadas pueden ir directamente sin cita previa; solo con la cartilla de citas médicas.

Se recomienda acudir al estudio:

• Vestida de preferencia con ropa de dos piezas (blusa y pantalón o blusa y falda) así no habrá necesidad de quitarse toda la ropa el día de tu estudio.

• Bañada y no ponerte desodorante ni talco, esto es importante porque la mayoría contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de Rayos X.

La mastografía es un estudio de rayos “X”, que se recomienda a mujeres de 38 a 69 años de edad, sin signos, ni síntomas de cáncer (asintomáticas).

Tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación.

Este estudio puede descubrir pequeños nódulos o masas que no los puede sentir una persona por medio de autoexploración. Si se descubre alguna anormalidad, se requerirán estudios adicionales para descartar o confirmar el diagnóstico. En caso de que el resultado sea normal, se citará a una nueva mastografía en dos años.

El estudio consiste en tomar radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo.

No tarda más que algunos minutos y causa molestias que son tolerables ya que se requiere comprimir el pecho. No todos los resultados anormales significan cáncer.

Por lo tanto, si se obtiene un resultado anormal, será necesario realizar más estudios para tener un diagnóstico definitivo.

Existen dos tipos de mastografía:

• La mastografía de detección oportuna, también conocida como de tamizaje, que se usa en mujeres que no tienen signos ni síntomas de cáncer de mama.

• La mastografía diagnóstica, se recomienda en mujeres después de que se detecta alguna bolita o abultamiento, o algún otro signo o síntoma de cáncer de mama como por ejemplo, cambios en la consistencia o color de la piel, hundimientos, aumento de tamaño de alguno de los senos, secreción por el pezón, dolor, entre otros.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.