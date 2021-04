IMSS Chihuahua emite recomendaciones para cuidar heridas en casa

Noticias de Chihuahua.-

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, emite recomendaciones para atender heridas menores, como raspones y cortaduras, en casa.

Lo anterior es debido a que en esta contingencia sanitaria es conveniente continuar con las medidas preventivas, sobre todo mantener el aislamiento social.

Por lo tanto, es importante atender en casa alguna lesión menor, que no ponga en riesgo la vida del paciente.

Para ello se recomienda lo siguiente:

• Quien realice la atención debe lavarse cuidadosamente las manos con agua (embotellada o limpia de la llave) y jabón.

• Evitar tocar la herida con los dedos, y de ser posible, se debe utilizar guantes desechables.

• Retirar la ropa y accesorios que estén cerca de la lesión.

• Examinar la herida para ver si hay suciedad u objetos extraños y aplicar presión directa en caso de sangrado para controlar la hemorragia.

• Limpiar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón la herida y sus alrededores.

• Secar la herida con palmaditas, sin frotar, y cubrirla con una venda adhesiva o un paño limpio seco.

• No cubrir las heridas, mordeduras o heridas punzantes que no hayan sido limpiadas. Las heridas que no se han limpiado correctamente pueden retener bacterias y causar infecciones.

• Proporcionar medicamentos para calmar el dolor, y de requerir uso de antibiótico acudir a su UMF.

• Revisar la lesión cada 24 horas.

Se debe de buscar atención médica tan pronto como sea posible, cuando:

• Hay un objeto extraño (tierra, madera, metal u otro tipo de objeto) enterrado en la herida.

• La herida fue provocada por la mordedura de un animal.

• Si fue causada por un objeto visiblemente contaminado.

• Si está infectada (hay dolor, hinchazón, enrojecimiento, supuración o genera fiebre).

• Si existe confusión o desorientación, dificultad para respirar, palpitaciones, o piel fría, húmeda o sudorosa.

En todo momento, se tiene que valorar la aplicación de la vacuna contra el tétanos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el Módulo de Atención de Medicina Continua en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que atienden las situaciones y las emergencias sentidas, que no ponen en riesgo la vida.

El IMSS reitera su compromiso de trabajar por sus derechohabientes.