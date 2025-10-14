IMSS Chihuahua colabora con autoridades tras fallecimiento de mujer en clínica de Parral

En relación con el fallecimiento de una paciente en el exterior del Hospital General de Zona (HGZ) No. 23, el pasado sábado 11 de octubre, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, lamentó el fallecimiento y expresa sus condolencias y acompañamiento a los familiares.

Cabe mencionar que hoy la legisladora Yesenia Reyes, presidenta de la Comisión de Salud, la cual exigió justicia ya que recalcó que en el IMSS de Parral, a la mujer se le negó la atención de urgencia, sólo por no contar con la cartilla de salud.

A través de un comunicado, se informó que el IMSS en Chihuahua colabora de manera plena y transparente con las autoridades competentes en las investigaciones correspondientes, aportando toda la información y los elementos que le sean requeridos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reitera su compromiso de fortalecer la calidad de la atención médica y los servicios que brinda, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la derechohabiencia.

