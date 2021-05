Impulsará Loera la expansión de la industria manufacturera de Chihuahua

Noticias de Chihuahua.-

El candidato a gobernador de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, Juan Carlos Loera, anunció que durante su gobierno impulsará a las empresas maquiladoras para que incrementen sus exportaciones a Estados Unidos.

“Por muchos años un sueño que se ha tenido es aprovechar ese gran mercado multimillonario en dólares. Vamos a generar todos los incentivos necesarios, para que Chihuahua sea un lugar estratégico para la industria. Yo me comprometo a gobernar para todos y concretar esta alianza por la competitividad, por la calidad de vida, por la salud y por el bienestar de todos los chihuahuenses”, expuso durante una reunión con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), de Juárez y Chihuahua.

Resaltó que tiene credenciales sólidas para lograrlo porque es un conocedor de la industria desde hace dos décadas, ya que en 1993 inició su carrera en la maquila, justo cuando se estaban consolidando las mejoras de los trabajadores. También se congratuló de que esa evolución haya permitido que hoy las hijas e hijos de los trabajadores en las maquilas sean administradores y gerentes.

El abanderado de Morena, PT y Nueva Alianza reconoció que a pesar de la pandemia por el Covid-19, esta industria haya garantizado la creación de empleos directos e indirectos, su enorme derrama de impuestos y salarios, y sobre todo dijo la solidaridad con su personal y la economía nacional y de Chihuahua.

“¡Qué habría pasado en este año de pandemia si las empresas maquiladoras declaradas como esenciales, en el momento álgido, no hubieran continuado la derrama económica por concepto de salarios! Además, las que no fueron esenciales, y que se mantuvieron cerradas por un tiempo, fueron solidarias con sus trabajadoras y trabajadores. Esto hay que reconocerlo ampliamente, la gran conciencia social que ha tenido la industria maquiladora”, enfatizó en su reunión con Index.

Argumentó que su trayectoria y su honestidad son la garantía de que cumplirá estos compromisos.

“Esto cualquiera lo pudiera decir y más cuando se anda buscando votos. Pero, ¿cuál es la garantía que podemos dejar empeñada, para que ustedes tengan la confianza de que estamos hablando con honestidad? La primera garantía es que yo no ando libre bajo fianza, de mí ningún juez sospecha que me vaya a escapar del estado de Chihuahua, no hay ningún expediente sobre mis espaldas; tengo una trayectoria limpia”, resaltó.

La reunión estuvo encabezada por la presidenta de la Asociación de Maquiladoras Index Ciudad Juárez, Fabiola Luna, y por el Presidente de esta asociación, en Chihuahua, Román Rivas. Al candidato lo acompañaron la coordinadora general de su campaña, Deirdré Bazán, y el coordinador con el sector empresarial, Rafael Espino.

Index concentra seis mil 430 empresas a escala nacional, 60 por ciento de las exportaciones y tiene una derrama anual de 119 mil 573 millones de dólares. En el estado de Chihuahua genera 400 mil empleos.