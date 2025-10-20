Impulsa SSPE cultura vial con programa de Movilidad en Chihuahua capital

– Se trata del programa “Chihuahua se pinta seguro” y contempla la rehabilitación de semáforos y más de 200 cruces peatonales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), anunció este día la implementación del programa vial integral denominado, “Cuenta Conmigo: Chihuahua se pinta seguro”, en el municipio de Chihuahua, con acciones que fortalecen la seguridad, la movilidad y la corresponsabilidad ciudadana.

Dentro de las actividades programadas para este lunes y en cumplimiento a las instrucciones del Secretario Gilberto Loya Chávez, se contempla la activación del semáforo ubicado en avenida de las Industrias y Escanceda. Además, del pintado de 7 cruces peatonales y colocación de 2 señaléticas verticales y colocación de 17 anuncios preventivos temporales. Y trabajos simultáneos en la zona centro.

“Chihuahua se pinta seguro” contempla intervenciones estratégicas en infraestructura vial, educación comunitaria y participación escolar, con el objetivo de dignificar los entornos urbanos y reducir riesgos para peatones, ciclistas y conductores. También se tendrá un itinerario de la Unidad Móvil de Licencias para facilitar a la comunidad en general, realizar su trámite de renovación de licencia en varios puntos de interés en la ciudad.

Los trabajos se medirán de manera semanal con intervenciones integrales, a través de brigadas escolares, comités de movilidad segura y la Semana Estatal de la Movilidad Segura Escolar, esto con la participación de activa en jardines de niños, primarias, secundarias, bachilleratos y universidades.

Para el cierre de este año se pretende logar una meta de 92 mil 666 metros lineales de pintura vial, así como 220 cruces peatonales rehabilitados, 150 líneas de frenado y señalización de alto debidamente instaladas, así como la intervención en programas viales en 33 instituciones educativas y la rehabilitación de la totalidad de semáforos con fallas intermitentes.

La SSPE reafirma su vocación de servicio, transparencia y cercanía con la ciudadanía, consolidando una cultura vial que dignifica la movilidad y protege la vida.