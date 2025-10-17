Impulsa SSPE campaña “Fenta NO” en la UACH

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), participó en las Jornadas de Ciencias Jurídicas y Forenses de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), como parte de la campaña interinstitucional “Fenta NO”, cuyo objetivo es concientizar sobre los riesgos y consecuencias del consumo de fentanilo y otras sustancias.

Durante el evento, realizado en el marco del 70° aniversario de la Facultad de Derecho, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito reafirmó su compromiso con la formación preventiva de las juventudes chihuahuenses.

En representación de la SSPE, asistió Rosa Isela Gaytán Díaz, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, quien destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre instituciones educativas y de seguridad para construir una cultura de autocuidado.

La plática “Fenta NO” fue impartida por Pedro Grajeda Portillo, especialista en prevención del delito, quien abordó temas relacionados con los efectos del fentanilo, los riesgos de su consumo y las estrategias para su detección y prevención.

La actividad tuvo lugar el jueves 16 de octubre a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UACH.

El Secretario Gilberto Loya Chávez impulsa de manera constante acciones orientadas a la prevención y sensibilización sobre el consumo de drogas, y promueve el trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y las instituciones educativas.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso con la protección de la juventud chihuahuense y la construcción de entornos seguros, donde la información y la prevención sean herramientas clave para evitar el consumo de sustancias que afectan la salud y el tejido social.