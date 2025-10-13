Impulsa la UACH el bienestar integral con la primera edición de Social Run & Chill

Con el objetivo de fomentar la salud física y mental entre la comunidad universitaria, el Departamento de Atención Integral del Estudiante (DAIE) de la Dirección Académica de la UACH llevó a cabo la primera edición de Social Run & Chill, bajo el lema “Activa tu cuerpo, relaja tu mente”.

La actividad consistió en recorrer cinco kilómetros mediante caminata o carrera y se invitó a las y los participantes a conectar el movimiento corporal con la relajación mental como parte de un estilo de vida saludable, en esta primera edición se contó con la entusiasta participación de más de 250 personas, entre estudiantes, docentes y personal administrativo de distintas facultades y unidades administrativas de la UACH.

Durante el arranque del evento, el Rector, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la importancia de fortalecer la salud mental como un componente esencial del bienestar universitario: “La salud mental es un pilar fundamental en la formación de nuestros estudiantes, no solo se trata de tener un cuerpo activo, sino también de mantener una mente equilibrada, capaz de enfrentar los retos académicos y personales con claridad y propósito”, expresó.

Por su parte, la titular del DAIE, Mtra. René Gabriela Núñez Ochoa, agradeció el trabajo y compromiso del equipo que conforma el departamento, así como la disposición de toda la comunidad universitaria que se sumó a esta jornada: “Social Run & Chill es una invitación a darnos una pausa activa, a convivir, a respirar y a entender que cuidar de nosotros mismos también es parte del aprendizaje. Agradezco a todas y todos los que hicieron posible este espacio que combina el deporte, la relajación y la convivencia sana”, mencionó.

Asimismo, Toto Castañón, representante de Citizens, comunidad de running en Chihuahua, reconoció la apertura de la UACH para generar este tipo de encuentros: “Nos motiva ver que la Universidad promueva espacios donde el movimiento y la salud mental se integran. Gracias por invitarnos a compartir esta experiencia con la comunidad universitaria”, comentó.

Con esta iniciativa, la Universidad Autónoma de Chihuahua reafirma su compromiso con el bienestar integral, fortaleciendo los lazos entre cuerpo y mente, al consolidar un entorno universitario más saludable, activo y consciente.