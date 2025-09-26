Importante que desde la sociedad se trabaje en favor de tener un mejor país: Jáuregui

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, reconoció la iniciativa de una organización civil como Grupo San Antonio, para desarrollar el Congreso Nacional de Mediación Tres Culturas, Unidos, Trabajando por la Paz, que arrancó en ciudad Cuauhtémoc.

El responsable de la procuración de Justicia en la entidad, señaló que es muy importante que desde la sociedad se trabaje en favor de un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país, al dar su mensaje de inicio en las instalaciones del Poliforo Cuauhtémoc.

Destacó que hoy acuden a este Congreso, exponentes y profesionistas de seis estados como Jalisco, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Coahuila y la Ciudad de México, quienes aceptaron venir para profundizar en el conocimiento sobre el tema de mediación.

De esta manera iniciaron en las instalaciones del Poliforo, las actividades del Primer Congreso Nacional de Mediación Tres Culturas, Unidad Trabajando por la Paz.

A su vez, Javier González Jáquez, a nombre de Grupo San Antonio, dio la bienvenida a todos los asistentes y representantes de todos los que hicieron posible este evento nacional que previamente tuvo ocho ediciones a nivel local.

Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Mediación, Jorge Pesqueira Leal dijo: “quienes estamos ahora aquí, somos faros de luz que ilumina distintos espacios en ese añorado sueño de cultura de paz”.

Pugnó porque se genere un cambio en nuestra realidad, en algo tan complejo como la convivencia armónica; “vivimos en la cultura de la violencia y hay que trabajar por cambiar a la cultura de la paz. Darnos la oportunidad de vivir fraternalmente”, enfatizó.

A su vez, el presidente Municipal, Elías Humberto Pérez Mendoza, reconoció el desarrollo de este tipo de eventos como parte de un anhelo de paz a nivel local, estatal y nacional, por lo que lo que es importante hacer conciencia para acercarse a ese propósito.

Al evento asistieron diversas personalidades como el Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado; Cornelio Schmit Friesen, por parte de la Comunidad Menonita; Josefina Olivas, por la comunidad Rarámuri; Antonio Plascencia Terán, representante de la Mesa de Seguridad; David Friessen, integrante de Colonia Manitoba y el exalcalde de Cuauhtémoc, Heliodoro Juárez, entre otros