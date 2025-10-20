Implementan operativo en Yonkes para evitar venta de autopartes robadas

-Estrategia coordinada con la Mesa de Seguridad Regional

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) implementó operativos de revisión en diferentes yonkes de la ciudad, como parte de las estrategias de prevención que realizan en coordinación con la Mesa de Seguridad Regional, para evitar la venta de autopartes de origen ilícito .

Se realizan despliegues operativos al norte y sur de la ciudad, ingresan a los negocios y notifican a las o los responsables de la revisión, verifican que los establecimientos operen dentro del margen legal.

Además, mediante recorridos de los binomios caninos adscritos al Grupo K-9, se aseguren de que no se cuente con la presencia de sustancias nocivas.

El oficial Ángel Brito, adscrito al Grupo K9, explicó que estas acciones son realizadas en conjunto con autoridades de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Subdirección de Gobernación Municipal y la Agencia Estatal de Investigación, quienes refuerzan su compromiso de mantener entornos más seguros.