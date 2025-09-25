Implementa SSPE programa de evaluación laboral “Abriendo Espacios” en el Cereso No. 2

Con el objetivo de impulsar una reinserción social efectiva, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), puso en marcha en el Cereso No. 2 de Chihuahua capital el programa “Abriendo Espacios”.

El objetivo es evaluar las habilidades de las Personas Privadas de la Libertad (PPL), y vincularlas con oportunidades laborales una vez que recuperen su libertad.

La primera jornada se llevó a cabo la mañana del 25 de septiembre, donde 17 PPL próximas a concluir su condena fueron sometidas a pruebas prácticas y psicométricas.

Dichas pruebas estuvieron enfocadas en destreza manual, capacidad de concentración, atención al detalle, toma de decisiones y habilidades relacionadas con distintos puestos de trabajo.

Posteriormente, con base en estas evaluaciones, los especialistas integran un perfil individual de cada persona y gestionan su vinculación con empresas que buscan talento laboral a través de la STPS.

Lo anterior permitirá que al obtener su libertad, cuenten con una opción inmediata de empleo formal.

De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el programa contempla que durante octubre se completen las evaluaciones de un total de 28 PPL, quienes finalizarán sus condenas antes de concluir el 2025.

Estas acciones reafirman el compromiso de la SSPE de generar condiciones reales de reinserción social, al fomentar que las y los liberados tengan acceso a empleo digno y estable, lo que contribuye a reducir la reincidencia y fortalecer la seguridad.