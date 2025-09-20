Imparte Seguridad Pública programa DARE en planteles escolares

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cuenta con el programa DARE para brindar orientación a estudiantes de nivel básico en prevención de drogas y la violencia, el cual es impartido por policías instructores que tienen una certificación y actualización de conocimientos para realizar talleres y pláticas en planteles educativos que lo soliciten.

El Programa DARE es una estrategia educativa y preventiva que busca fortalecer los valores, la toma de decisiones responsables y el manejo positivo de conflictos en niñas, niños y adolescentes. Su objetivo principal es brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar de manera constructiva las problemáticas actuales relacionadas con la violencia, el acoso escolar y el consumo de sustancias nocivas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene 15 policías instructores que atienden alumnos de preescolar, primarias y secundarias con temas como toma de decisiones, estrategias de resistencia ante las tentaciones de las drogas, presión al consumo, manejo del estrés, comunicación, bullying, denuncia segura y creando mi red de ayuda, entre otros, que son adaptados conforme a la edad de cada nivel escolar.

Dicho programa se encuentra abierto a la comunidad escolar que puede solicitarlo mediante oficio dirigido al comisario Julio César Salas y entregarlo en las comandancias norte o sur ubicadas en la avenida Homero número 500 y avenida Pacheco numeral 8800, para que se les pueda agendar la visita por la alta demanda por parte de los directivos de planteles escolares.