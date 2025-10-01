Ilumina Municipio de rosa la Plaza de Armas por la lucha contra el cáncer de mama

También realizó una feria de servicios en este primer cuadro de la ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua iluminó de rosa los edificios de la Plaza de Armas en el Centro Histórico y realizó una feria de servicios en concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad.

Lo anterior en el marco del Mes Rosa. La feria de servicios, que se desarrolló de 5:00 a 8:00 pm, ofreció atención médica y dental gratuita, asesorías jurídicas y otros servicios, además de recibir donaciones de cabello, gorros y sombreros destinados a mujeres que actualmente enfrentan un tratamiento contra el cáncer.

El evento fue presidido por Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal y Mónica Meléndez Ramírez, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, quienes subrayaron el compromiso del Gobierno Municipal en impulsar acciones de prevención, sensibilización y atención integral a la salud de las mujeres chihuahuenses.

Durante el evento, se contó con la participación de dos sobrevivientes de cáncer de mama, de «Grupo Reto». Virna Pacheco, quien emocionó a los presentes al interpretar diversas melodías con su violín; y Judith Cristina Candia Sánchez, quien compartió su testimonio de vida, relatando su experiencia como sobreviviente y resaltando la importancia del apoyo familiar y de la detección oportuna.

La jornada concluyó con la iluminación rosa de la Presidencia Municipal y de los edificios emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, como símbolo de solidaridad y esperanza en la lucha contra el cáncer de mama.