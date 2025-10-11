Ilumina IMSS sus unidades médicas y administrativas como parte de la sensibilización contra el cáncer de mama

Se exhorta a las mujeres chihuahuenses a autoexplorarse para detectar y atender oportunamente este padecimiento

El cáncer detectado a tiempo es curable

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua iluminó de rosa sus unidades médicas, hospitalarias y administrativas con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El titular de la Institución en el estado, doctor José Antonio Zamudio González, destacó que el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres, siendo actualmente la principal causa de muerte en la población femenina a nivel mundial.

Por lo tanto, indicó que el iluminar de color rosa las fachadas de sus unidades es con el propósito de sensibilizar a mujeres y hombres sobre la detección oportuna de este padecimiento, que puede ser curado cuando se detecta a tiempo.

El doctor Zamudio informó que, durante el mes de octubre, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y de Mama, ubicada en la ciudad capital, se brindarán acciones relacionadas con la prevención y detección de enfermedades crónicas y de cáncer cervicouterino.

Asimismo, exhortó a las mujeres de 20 años o más a realizarse la autoexploración; a las de 25 a 39 años a llevar a cabo la exploración clínica y a las de 40 a 69 años de edad a efectuarse la mastografía bianual.

“En el Instituto nos unimos en esta causa, donde todos debemos estar comprometidos: Instituto, derechohabientes y sociedad”, concluyó.

