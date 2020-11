Ilegal e inconstitucional sentencia en mi contra; Corral aplica la justicia selectiva: Alejandro Gutiérrez

Noticias de Chihuahua.-

A través de un comunicado de prensa, el exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, aseguró que el gobernador Javier Corral miente respecto a su situación legal, además de calificar la resolución como ilegal e inconstitucional.

“A la opinión pública:

Hoy (27 de noviembre de 2020), Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua, emitió un mensaje oficial abierto, en el cual hizo alusión al suscrito y al proceso penal que se sigue en mi contra, mediante el cual realizó una serie de manifestaciones tendenciosas e imprecisas, razón por lo cual, me veo en la necesidad de realizar las puntualizaciones debidas:

En efecto, se llevó a cabo una audiencia, relativa a la apelación presentada –entre otras partes— por el suscrito, a efecto de combatir la ilegal sentencia condenatoria que se dictó en mi contra por la comisión del delito de PECULADO AGRAVADO; ello, en busca de la supuesta justicia que se dice existe en esa Entidad Federativa.

Sin embargo y después de más de UN AÑO TRES MESES sin admitir dicho recurso planteado, la Sala del conocimiento dictó acuerdo admisorio, señaló fecha de audiencia y dictó la sentencia respectiva, todo ello en a penas cuatro días.

Escuché la lectura de una resolución evidentemente ilegal e inconstitucional, contraria a los principios básicos que rigen tanto el sistema penal acusatorio del que se sienten orgullosos pioneros y la aplicación de criterios propios de sistemas inquisitivos, no de verdaderos Estados de Derecho.

No me causa sorpresa alguna, es muy claro que en el actual Gobierno de Chihuahua la justicia es selectiva, se investiga y procesa a quienes les resultan incómodos; a opositores políticos; o a quienes –como a mi— no nos prestamos a recibir criterios de oportunidad arbitrarios, a cambio de pregonar falsedades en contra de terceros.

¿Cómo extrañarme? Si fui testigo y víctima de tortura; detenciones ilícitas; obstrucción de la justicia; uso indebido de las fuerzas policiacas; incumplimientos a mandatos judiciales expresos; audiencias sin presencia del imputado; actuaciones de juzgadores “a modo”; sentencias sustentadas en pruebas ilícitas; “testigos” que declaraban lo necesario para evitar ser enjuiciados; entre muchas otras ilegalidades.

Sin embargo, es fácil entender que Corral quiera utilizarme nuevamente de distractor para justificar no solo su ineficacia e ineptitud para gobernar, pues es evidente que ha fallado inexorablemente en garantizar al pueblo de Chihuahua el acceso a una vida digna, segura y libre de riesgos que pongan en grave peligro su salud.

Los tiempos políticos lo han orillado a tomar medidas extremas para tratar de revivir campañas y aspiraciones políticas con nulas posibilidades de éxito; o al menos, lograr una partida menos indigna, aunque sinceramente dudo que lo logre.

Aunado a lo anterior, es mi deseo aclarar que no obstante Corral me adelante como prófugo de la justicia, al sostener que debo presentarme dentro de los próximos cinco días para ser internado; dicha afirmación es totalmente FALSA, parece ser que sus abogados no le informaron el procedimiento adecuado para la ejecución de una sentencia, ni el contenido del artículo 102, 103 y subsecuencuentes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues para ello, se requiere primeramente que la Sala remita los autos a un Juez de Ejecución, quien debe realizar una serie de trámites previos; también soslaya, mi derecho a acudir al procedimiento de amparo directo ante Tribunales Federales y a la suspensión de la resolución que considero violatoria de mis prerrogativas humanas más esenciales. Empero, el desconocimiento de la ley, su desprecio hacia ésta y sus aseveraciones superfluas, tampoco resultan una primicia para mi -ni para nadie-.

Por mi parte, acudiré ante juzgadores y tribunales más serios, más comprometidos con la imparcialidad y con el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de cualquier persona sometida a un proceso penal. Confío en que un serio escrutinio de la arbitraria sentencia emitida en mi contra, por parte de las autoridades federales, podrá evidenciar –en algún momento— las múltiples vejaciones de qué he sido objeto.

Soy una persona respetuosa de las instituciones, tengo confianza que en un terreno plano, ante juzgadores autónomos e imparciales, estaré en aptitud de demostrar mi inocencia.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”