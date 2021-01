Ignorancia supina de la defensa de Maru; no quieren que se sepa la verdad de expedientes: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado, negó que la Fiscalía General del Estado haya actuado con mala fe en el caso de la candidata del PAN, Maru Campos Galván, y que, por el contrario es ella la que pretende que no se conozca la verdad contenida en las carpetas de investigación.

Ayer, la defensa de Campos Galván acusó ante una jueza de control que el Ministerio Público actuó con mala fe al negarles el acceso a los legajos y luego entregar documentación desordenada, sin folio ni certificación.

Al respeto, el mandataro señaló que además de ser falso, los abogados acusaron una “ignorancia supina sobre los nuevos procedimientos judiciales de Chihuahua”, pues desde hace 10 años se abrogó en el estado el requisito de foliar y sellar las carpetas.

Además, expresó que quienes buscan que no se conzoca el contenido de los expedientes son los propios abogados y acusados, motivo por el cual buscaron retrasar la audiencia de imputación con el argumento de que no se les entregaron las carpetas.

“Los abogados y los acusado pidieron una semana más de tiempo para poder imponerse del conocimiento de la carpeta por el volumen de los informes y el caudal de pruebas que ha presentado la FGE… Es una estrategia legal que pretende que no se conozcan las imputaciones de la Fiscalía, que va a buscar cercar informativamente el contenido de esas audiencias para que la sociedad chihuahuense no se entere de lo que realmente está en esas carpetas”.

En este sentido, el mandatario dijo que dichas actuaciones deberán ser consideradas por los jueces y que de esta manera no es como se prueba la inocencia de nadie.

“Rechazamos, de quien sea, las imputaciones de que la Fiscalía distoriona o no entrega carpetas. Esa es la estrategia y si pueden alargarlas, cancelarlas o suspenderlas van a tratae de hacerlo. Lo que no se quiere es que se conzoca la verdad por eso para nosotros este tema no sólo se ha convertido en un objetivo de reparación del daño, es también una lucha por la verdad”.