Hubo violaciones sistemáticas en proceso de desafuero; analizo recursos: Ramírez

El magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, señaló que hubo violaciones sistemáticas a su derecho al acceso a la justicia y en el proceso legislativo mediante el que se determinó retirarle el fuero constitucional, por lo que analiza si presentará algún recurso.

Ramírez Alvídrez refirió que, desde un punto de vista jurídico, considera que la resolución que tomó el Congreso está equivocada, pero de cualquier manera acatará las consecuencias y se mantendrá a disposición de lo que surja en el futuro.

“La resolución que tomó el Congreso en sus facultades soberanas me parece, desde un punto de vista meramente jurídica, que está equivocada, y respecto a lo que sigue, yo aquí estoy esperando, siempre les he enseñado a mis hijos y creo que es la conducta que debe tener un chihuahuense, de acatar las consecuencias de lo que se hace. Yo aquí estoy dispuesto disponible”.

El abogado indicó que desde diciembre acudió a instancias federales y de manera permanente ha recurrido a las autoridades judiciales federales, pero su respuesta ha sido que el proceso del Congreso del Estado en una cto soberano de uno de los poderes.

Sin embargo, dijo, ningún poder, ni siquiera el pueblo, puede estar por encima de de los derechos humanos y en su caso se han cometido atropellos a su derecho de acceso a la justicia de manera reiterada desde que se hizo la solicitud de juicio de procedencia.

Sobre la sesión del jueves, comentó que no tiene queja alguna porque haya sido privada, sino por la forma en que se dio la votación ya que se votó en contra del dictamen original que presentó la Comisión Jurisdiccional que estaba en contra del desafuero, pero luego se votó por un segundo dictamen cuya procedencia desconoce, en el que finalmente se aprobó la procedencia.

“Lo que sí quedó claro que los diputados la Comisión (Jurisdiccional) no hizo ninguna estimación, no dijo nada respecto a lo que sucedió. Nos retiraron del lugar al fiscal y a mí y en eso pusieron a consideración un nuevo dictamen y lo sé porque lo que dice en el recuento es que hay mayoría de diputados a favor del dictamen y debo de entender que el dictamen es que no me deben de quitar le fuero pero al parecer votaron un nuevo dictamen que no sé de dónde lo sacaron”.

Aunque no confirmó que vaya a a tomar alguna acción legal inmediata, el magistrado indicó que hay varios recursos que puede promover para defenderse de estas violaciones que afectan su esfera jurídica y por ahora revisa cuáles pueden ser las vías idóneas.