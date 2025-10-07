“Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío”: Maru despide a su esposo con emotivo video

Con un emotivo video, la gobernadora Maru Campos despidió a su esposo Víctor Cruz Russek, quien falleció el domingo 5 de octubre.

A través de redes sociales, la Gobernadora compartió lo siguiente:

“Gracias Victor por enseñarme a quitar el pie del acelerador y aprender a frenar, porque gracias a ti conocí la aventura de vivir, y dejé de sobrevivir. Aprendí que la vida no se mide en logros sino en amor, y que los días pueden ser pocos y aún así compartir una eternidad. Hoy mi tren sigue, pero con un asiento vacío.

Daré lo mejor de mí por ser esa mujer que tú decías que era. Te voy a extrañar siempre”.