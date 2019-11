Hoy llega Notre Dame de París al Centro Histórico de la ciudad

Noticias de Chihuahua.-

Como parte de la apuesta por rescatar espacios públicos y ofrecer espectáculos de calidad a las familias chihuahuenses, este viernes se llevará a cabo la primera función de la puesta en escena “Notre-Dame de París” en el atrio de la Catedral de Chihuahua, en el Centro Histórico de la Ciudad.

“Notre-Dame de Paris” es un espectáculo musical basado en la célebre novela homónima de Víctor Hugo. La versión que se presentará en la ciudad de Chihuahua es una adaptación al español original de Alberto Espino.

Además, para hacer de este espectáculo una experiencia completa, se contará con films interactivos y video mapping en la Catedral de Chihuahua acompañando la historia.

La duración por función es de dos horas con un intermedio de 15 minutos, y se realizará en la Plaza de Armas el viernes 15, sábado 16, viernes 22, sábado 23, viernes 29 y sábado 30 de noviembre, viernes 06 y sábado 07 de diciembre.

Se instalarán gradas y sillas a manera de un foro o teatro al aire libre, donde el atrio de Catedral es el escenario principal.

Los boletos para la sección de gradas y sillas se reparten de lunes a jueves (previo a los días de las funciones) en un horario corrido de 9:00 a 19:00 hrs, en la Taquilla del Teatro de la Ciudad (Ojinaga #106) y en los módulos de “Notre-Dame de Paris” instalado en el Centro Deportivo Tricentenario (Av. Homero #330) y en el Centro Comunitario Dale (Calle Trigésimo Sexta #3402) hasta agotar existencias. Se reparten hasta 2 boletos por persona.

Cabe señalar que el no alcanzar boletos para la sección de gradas y sillas no significa que no se podrá ver el espectáculo, ya que se instalarán pantallas en la Plaza de Armas para que un mayor número de personas puedan disfrutar de esta puesta en escena.

Para más información se ha habilitado el sitio web www.notredamecuu.com donde viene sinopsis, calendario y todo lo relativo a la obtención de boletos.