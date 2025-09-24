Hospitales y mantenimiento de carreteras, peticiones para Sheinbaum en su visita a Juárez

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que aprovecharán la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitarle apoyo con algunas necesidades de la entidad.

Destacó que uno de los temas a solicitar es la culminación del Hospital en Juárez, así como el inicio de la construcción de dos hospitales más en la capital, uno del IMSS y otro del ISSSTE.

Asimismo, se solicitará el presupuesto necesario para el mantenimiento de carreteras federales ya que Chihuahua es la entidad más grande del país y por ende, se requiere más recursos para el buen estado de los caminos.

De la Peña Grajeda recordó que la visita de Claudia Sheinbaum será el próximo viernes en Ciudad Juárez, con motivo de su Primer Informe de Resultados.

“Además de lo que tenga que informar, esperemos que haga un par de anuncios importantes. Creo que siempre la visita de un presidente de la República en cualquier región del país, y obviamente en la región norte es una buena noticia”.