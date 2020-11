Hospital Central es un campo de guerra: enfermera narra desolador panorama

Noticias de Chihuahua.-

Adriana Licón, enfermera del Hospital Central Universitario, narró en su cuenta de Facebook la experiencia que se vive dentro del nosocomio a raíz de la contingencia sanitaria por COVID-19.

En su publicación, la joven enfermera narra el panorama desolador y la agonía que viven los pacientes contagiados por el coronavirus SARS-CoV2, así como las dificultades a las que se enfrenta el personal de salud.

Actualmente el Hospital Central se encuentra completamente saturado y se ha implementado una lista de espera. En el exterior se instala el hospital móvil enviado por la federación para ampliar la capacidad de atención a 20 personas más.

El mensaje de Adriana dice:

“Experiencia personal de 6 horas!!

Panorama desolador, tristeza, enojo, abandono, ansiedad, estrés, cansancio, dificultad para respirar, claustrofobia, andar en tinieblas, sentir la muerte en cada centímetro recorrido… he escuchado que de algo nos vamos a morir, en verdad no querrías morirte de esta manera.. agonía larga y dolorosa. Es un campo de guerra donde aprendes a valorar mil cosas, deseas con todas tus fuerzas respirar aire puro, Le pides a Dios que el tiempo pase rápido pero es al contrario pasa lento.. se alargan las horas.. si, si elegí mi profesión y para esto me pagan, es temporal, pero duele en el alma el abandono de nuestro gobierno.. duele en el alma la falta de empatía!! Y gracias a mis compañeros por el apoyo en ese tiempo.. esto apenas comienza!! Dios nos proteja!!”