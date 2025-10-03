Honra SSPE la memoria de oficial caída en cumplimiento del deber

* En coordinación con el sector empresarial, se hizo entrega de la remodelación de la vivienda a la familia

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó en Ciudad Juárez la entrega oficial del proyecto de remodelación de la vivienda de Claudia Sariñana Saldaña, madre de la oficial Elida Elizabeth Ramírez, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber el pasado mes de marzo.

La iniciativa fue realizada en colaboración con la compañía Materiales Rewo, encabezada por Sahir Rentería, y forma parte del reconocimiento a la valía y legado de la policía estatal.

Durante el acto, se develó una placa conmemorativa con la leyenda: “Ustedes cuidan de los nuestros y nosotros cuidamos de los suyos”.

La remodelación del hogar había sido anunciada durante los eventos del Día del Policía, celebrados en junio pasado, donde se dio a conocer a la familia la puesta en marcha del proyecto, con el compromiso de mejorar de manera integral las condiciones del inmueble.

La SSPE también incluyó en la renovación la instalación de equipamiento en el hogar con un refrigerador, cocineta, estufa, sillón, colchón, entre otras cosas.

En el evento participaron también Susana Bazaldúa, subsecretaria de Administración; Ricardo Realivazquez, subsecretario de Despliegue Policial; Jesús Isidro Sosa, subdirector de Recursos Materiales; asimismo, se contó con la presencia de familiares de la oficial Elida Elizabeth, quienes realizaron un recorrido al interior de la vivienda ya remodelada.

Con este acto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de honrar la memoria de sus elementos caídos y de respaldar a sus familias como parte fundamental de la gran comunidad policial.