Historia juzgará a Corral, “nómina secreta” es su invento; no puede verme ni en pintura: Maru Campos

Maru Campos afirmó que el concepto de “nómina secreta” no existe, por lo que se siente tranquila de los señalamientos que la ligan a esta lista, que había creado el ex Gobernador César Duarte para sobornar a políticos opositores.



Por esos señalamientos, la candidata panista al Gobierno de Chihuahua fue vinculada a proceso, y atribuye la acusación a su correligionario el Gobernador del Estado, Javier Corral, quien, reconoce, no la puede ver “ni en pintura”.



“La historia juzgará al Gobernador”, advirtió en entrevista.

No debe ser fácil hacer campaña estando vinculada a proceso…

“La vinculación a proceso no significa más que se inicia un proceso judicial en el que celebro que se puedan descargar las pruebas a mi favor; para poderle demostrar a quien me está acusando de que lo que ha dicho en los últimos cinco años es una completa mentira. No estamos hablando de una sentencia, de que se me haya tomado como culpable y mucho menos, significa que una servidora haya perdido los derechos políticos”.

Entonces, ¿te hace lo que el viento a Juárez?



“Me hace lo que el viento a Juárez porque tengo la conciencia muy tranquila de lo que he hecho en mi vida política y en mi vida profesional. Sé de qué debo de preocuparme y sé de qué no debe de preocuparme y esto es algo que no me tiene preocupada.



“Claro que conocí a César Duarte. Fuimos compañeros en la 60 Legislatura y luego fue Gobernador. Cuando fui servidora tuve el honor de representar Chihuahua en el Congreso del Estado 2013-2016”.

¿Cuándo escuchaste por primera vez este término, el de ‘nómina secreta’ de Duarte?



“Lo escuché en el año 2016 y es un término que no existe. Es un término generado, inventado por el Gobernador actual, por Javier Corral”.

Pero todo mundo tiene claro que César Duarte sí repartió mucho dinero, con o sin nómina secreta…



“Eso no me consta a mí, eso es lo que dicen. Pero así como llamarlo nómina secreta, pues bueno, para que fuera una nómina secreta tiene que tener varios elementos; lo que sí, es que desde un principio, desde que empezó este Gobierno, se empezaron a construir enemigos, adversarios, bao la fobia de César Duarte.



“Es algo que siempre me he preguntado: ¿cuál era mi relación con César Duarte? ¿Cómo se comprueba mi relación con César Duarte?”.

¿Y cual era, entonces, tu relación con César Duarte?

“La relación con César Duarte es la relación que tiene cualquier diputado local con un Gobernador”.



¿Cuál es, entonces, el origen de esta acusación que señala que apareces en esa nómina secreta?



“El origen es un odio y es misoginia en contra de una servidora. El origen es que le estorbo a un Gobernador por haber hecho mi trabajo y porque casualmente, siempre que hay una elección sale este tema a relucir”.

Pareciera que Corral no te puede ver ni en pintura…

“Ni en pintura. Pues no sé qué fobias guarde contra una servidora, pero sí, no me puede ver ni en pintura, siendo que yo siempre respeté su investidura. Chihuahua capital nunca le dio problemas, nunca fuimos un Municipio que le generara ruido. Pero sí, no me puede ver ni en pintura”.

¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?



“En persona, en septiembre de 2020, pero fue una reunión de varios funcionarios en la que apenas me dirigió la palabra”.

Este asunto ¿no te quita el sueño?



“No, para nada. estoy tremendamente tranquila con la conciencia muy tranquila”.



Marko Cortés (líder del PAN) dice que entre más le peguen, más crece tu campaña.



“¿Crece la campaña? A lo mejor sí, porque ven que están vulnerando a una persona que ha hecho su trabajo, pero también porque somos buenos haciendo campaña”.



¿Y cómo se hace una buena campaña?

“Con mucha cercanía, pero sobre todo hablándole de resultados a la población”.



Hace poco declaraste que los chihuahuenses están enojados con Corral, ¿por qué tendrían que estar enojados?



“Porque creo que no cumplió con las expectativas que tenían los chihuahuenses y porque se han generado muchos adversarios nada más porque no le dan la razón”.



Generalmente es al revés: el candidato y un Gobernador de un mismo partido se lanzan elogios. Y aquí es al revés. ¿No lastima esto tus aspiraciones?



“Mira, nunca he contado con Javier Corral para nada; entonces esto no es diferente”.



¿Y no hay manera de que los dos saquen pañuelos blancos?

“Yo los he sacado en los últimos cinco años; ha sido un gran esfuerzo por tener una buena relación, pero me acabas de preguntar cuándo fue la última vez que lo viste y mucha gente trato de mediar entre él y yo”.

¿Marko Cortés le ha pedido varias veces que ponga freno?

“Sí, sí. Varias veces se lo ha pedido Marko Cortés y no hemos logrado absolutamente nada; incluso nuestros abogados, que son cercanos a él (Antonio Lozano Gracia, Arturo Chávez Chávez) pero no hemos logrado nada… La respuesta es enojo y es cerrar las puertas”.



¿Y Marko Cortés qué te dice?



“Me dice lo que me tiene que decir: que caminemos y que sigamos haciendo campaña y le demos al PAN esta viabilidad para ganar la elección”.

Si finalmente terminas la campaña y ganas la elección, ¿se la cobrarías a Javier Corral?



No, no, no. Que haga su camino Javier Corral. Yo haré el mío y ya la historia lo juzgará como nos juzgará a todos”.



¿Y cómo crees que la historia lo juzgue?

“Él deja de ser Gobernador del Estado, y yo no tengo nada que hacer con él ni a favor ni en contra”.

