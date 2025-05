Hipocresía horrible lo que pasó en el Consejo de Morena; pobrecitos si cantan victoria electoral desde ahorita: GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, afirmó que lo sucedido el domingo en el Consejo Nacional de Morena, en donde se aprobaron los «lineamientos éticos» rumbo al proceso electoral del 2027, fue «una hipocresía horrible», además de que en Chihuahua no deben cantar victoria todavía.

«A los de Morena les tuvieron que recordar el cumplir la Ley. Yo vuelvo a insistir que en el caso que nos ocupa en el estado de Chihuahua, en específico la candidata de Javier Corral, la senadora Andrea Chávez, tiene que comparecer ante la justicia, ante las autoridades electorales, porque un acuerdo del Consejo de Morena no borra la ilegalidad que cometió, ni va a borrar absolutamente los delitos electorales que nosotros estamos señalando a través de la denuncia que interpuso la dirigencia estatal del PAN», aseguró Chávez Madrid.

El líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Legislativo de Chihuahua añadió que «Morena y el Consejo no son ninguna autoridad electoral, hay una hipocresía terrible, porque pide Morena que no sean soberbios, pues yo les preguntaría a los consejeros y consejeras de Morena, qué opinan de la soberbia de Javier Corral, o de la humildad de la senadora Chávez, entonces hay una hipocresía horrible en lo que pasó en el Consejo, eso es Morena. Hay una hipocresía en el decir y en el no hacer».

«Ellos dicen que la batalla electoral está en el interior del partido, yo les recuerdo que los chihuahuenses tenemos muchos años en la democracia y que el PAN, a PRI y a Morena nos ha castigado y nos ha premiado, la elección del 2027 está lejos todavía, pero si cantan victoria ahorita, pobrecitos», resaltó el diputado panista.