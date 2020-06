He recibido propuestas de partidos para impulsar una candidatura común: Lozoya

Noticias de Chihuahua.-

El alcalde independiente de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, indicó que ya ha recibido algunas propuestas por parte de partidos para impulsar una candidatura común en el 2021, aunque todavía no tiene definido si contenderá en dicho proceso electoral.

“Sí he recibido algunas propuestas, algunas no muy serias otra s´si muy formales, pero ahorita la prioridad que se pongan las reglas claras del juego para poder decidir, pero no nada más Alfredo Lozoya sino cualquier ciudadano que tenga aspiraciones”.

El edil señaló que está de acuerdo en que los partidos formen coaliciones con candidaturas independientes pues una forma de que den buenos resultados a la gente que ha confiado en ellos y que ahora se sienten defraudados

“El problema nos son los partidos políticos, el problema es como están administrados o como han sido dirigidos, creo que abrirse a la ciudadanía, creo que tener perfiles ciudadanos. hacer una coalición o sinergia de varios equipos para impulsar una candidatura ciudadana sin que ésta se registre en un partido, creo que sería bueno”