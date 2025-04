«Hay una gran tentación de Morena de meterse en la elección judicial», denuncia coordinador del GPPAN

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, denunció que «hay una gran tentación de Morena de meterse en la elección judicial».

«Que los partidos no se metan. Que no se hagan asambleas informativas engañosas a la gente. La gente en Chihuahua es un electorado muy crítico, muy inteligente, y no necesita asambleas para que les digan cómo votar», declaró Chávez Madrid.

El líder de la bancada panista resaltó que la «asamblea informativa» por parte de la senadora Andrea Chávez para «explicar» la elección judicial, «por supuesto que es un acto que quiere meterse Morena al tema del Poder Judicial y esto también lo tenemos que denunciar y no lo vamos a permitir. Fuera los partidos de la elección judicial porque no está hecha para los partidos políticos, hay una gran tentación de Morena de meterse».

«Desde Acción Nacional vamos a ser respetuosos con la Ley, pero también muy vigilantes de que otros partidos o intervengan», además, Chávez denunció que la senadora morenista «está haciendo actos proselitistas en medio de una elección judicial, que no debemos hacer los políticos y a ella le vale».