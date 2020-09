“Hay una asociación entre ellos, no hay ninguna diferencia, engañaron al pueblo”: López Obrador de exgobernadores y Corral

Noticias de Chihuahua.-

Luego de narrar la historia política y electoral de Chihuahua desde 1986, cuando Fernando Baeza llegó a la gubernatura, el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a nombrar a los exgobernadores de Chihuahua y al actual gobernador, Javier Corral, a quienes calificó de “prianistas” y afirmó: “hay una asociación entre ellos, no hay ninguna diferencia, engañaron al pueblo de que eran distintos y al final es más de lo mismo de lo que había antes”.

Así lo dijo como argumento de que el conflicto por el agua en el estado es político y electoral, conflicto que ha provocado enfrentamientos entre la Guardia Nacional y agricultores, por lo que López Obrador aseguró que: “en el caso de Chihuahua ha habido una relación de complicidad entre el PRI y el PAN, una asociación desde Salinas de Gortari, en Chihuahua se hizo un gran fraude en 1985, 86, cuántos años tiene eso, ayúdenme (dijo al no recordar el año de las elecciones) y hacen un gran fraude, me acuerdo que le llamaron el fraude patriótico, por qué cómo el régimen iba a permitir que un estado de la frontera gobernara un partido opositor, entonces se metieron con todo, hicieron el fraude, impusieron a uno de los que antier estuvo en la manifestación, alguno de esos exgobernadores, creo que Baeza, ¿Reyes?, no, Fernando Baeza, que es interesante todo esto, eso fue en el 86, viene el fraude del 88 y se impone Salinas, y Salinas se arregla con los opositores, de ahí nace el PRIAN”.

Y continuó: “Yo sostengo, es académico, nada político, no me vaya a multar el INE, en 1988 hay otro cambio, ya es el PRIAN, porque hay un arreglo en las cúpulas, es cuando el PAN pide que se quemen las boletas electorales en donde estaban las evidencias del fraude del 88, viene de nuevo la elección en Chihuahua y ya, pues llega el PAN a la gubernatura, Barrios (así se refirió al exgobernador Francisco Barrio), ese no estuvo antier, llega a la gubernatura y se entiende muy bien con Salinas, hasta elogia a Salinas, termina Barrios (Barrio) y llega Patricio Martínez, que tampoco estuvo antier, a él le tocó ser gobernador de Chihuahua cuando yo estaba de jefe de gobierno. Termina Patricio y entra Reyes Baeza, que ese sí estuvo, porque estos dos Baezas parecen que son familiares y son de ahí de Delicias, donde está el conflicto, desde luego son gentes prósperas, luego Reyes Baeza fue director del ISSSTE y ya saben ustedes como quedó el ISSSTE, y después de Reyes Baeza entró el señor que está en Estados Unidos, César Duarte, y después de César Duarte, el que está actualmente, Corral, pero hay una asociación entre ellos, no hay ninguna diferencia, engañaron al pueblo de Chihuahua”.

Al concluir, volvió a insistir que el conflicto por el agua en Chihuahua es político y electoral, porque ya vienen las elecciones del 2021.