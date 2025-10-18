Hay tres terrenos al norte, en la mira de ser el nuevo panteón municipal 5

José Luis De Lamadrid, titular de Servicios Públicos del Municipio, informó sobre el avance de la construcción del panteón número 5, mismo que estaría situado al norte de la capital.

Mencionó que de los cuatro panteones, tres están completamente saturados, ya no hay lugares nuevos para poder enterrar a algún difunto. El único panteón que tiene capacidad es el panteón 4 y está muy lejos.

“Es por eso que el alcalde Marco Bonilla tomó la decisión e incluso es una promesa de campaña de abrir un panteón al norte de la ciudad. Imagínense ustedes alguien de Riveras que tenga alguna persona fallecida tiene que ir hasta Carrizalillo para poder enterrar a su difunto”.

Expresó que ya están el el proyecto ejecutivo. “Tenemos tres terrenos vistos para poder poner este panteón. Estamos ya listos con el proyecto ejecutivo, ya tenemos, estamos haciendo los estudios en estos tres terrenos para ver cuál es el más viable. Los tres están al norte, ahí estará el panteón número cinco, el panteón municipal número cinco estará al norte de la ciudad. Y lo más importante de todo es poder, primero que nada, cumplir la palabra del alcalde, segundo, poder darle la atención a todas las ciudadanas del norte de la ciudad, que no necesariamente tengan que ir a Carrizalillo a enterrar a sus difuntos”.