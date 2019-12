“Hay quienes ven el aborto como un drama”, dice Jáuregui a favor de perdonar a mujeres

Noticias de Chihuahua.-

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui fue directo al declarar que aquí en la ciudad no se va andar persiguiendo a mujeres porque tienen abortos espontáneos.

“Hay un grupo muy importante de la población que ve el aborto como un drama en sí mismo y creo que criminalizar a las mujeres, no me parece lo más adecuado, digamos que ese es un tipo de delitos del que pudiese la amnistía cierta aceptación, pero hay otros que no, como los delitos de alto impacto”, expresó.

Cabe mencionar que mañana jueves los legisladores de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados se alistan para aprobar este jueves la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso de la Unión. En su exposición de motivos, López Obrador aclaró que la amnistía beneficiará a quienes están en prisión por delitos menores y no a homicidas o secuestradores, o quienes hayan causado un grave daño a otra persona, pues el aborto no lo ven delito grave.

“Imagínate a alguien persiguiendo y vigilando a las mujeres, suena hasta absurdo”, explicó dejando claro que son pocos los casos de mujeres que han sido encarceladas.

Y es que la realidad en México es que en prisión existen 420 mujeres que cumplen una condena por haber tenido un aborto espontaneo.