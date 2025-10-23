Hay mucha camaradería entre aspirantes del PAN, no como en Morena que se sacan la lengua: Alfredo Chávez

Luego de registrarse como aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el coordinador del Grupo Parlamentario panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, aseguró que entre los aspirantes de Acción Nacional “hay mucha camaradería”, a diferencia de Morena, en donde “se sacan la lengua”.

“Estamos contentos, hay mucha unidad entre los que aspiramos, hay mucha camaradería. Yo le llamo camaradería castrense, es decir, que somos amigos, que estamos también en el terreno de la política, pero que nos hablamos con la verdad y a los ojos. Y esto, a diferencia de Morena, que se sacan la lengua, que no se pueden ver, que hay notorios hechos de intromisión del gobierno, de grupos criminales, pues el PAN tiene un proceso abierto, que lo ha hecho el Comité Ejecutivo Nacional, sano, congruente y abierto a la ciudadanía”, afirmó Chávez Madrid.

El líder panista explicó que “acá no estamos ocultando intenciones. Bienvenidos que se quieran registrar. Y también bienvenidos los ciudadanos. A eso hay que decirlo también. Cualquier ciudadano puede aspirar. Esa es la instrucción de nuestro jefe nacional. Este relanzamiento va dirigido a eso, a que cualquier ciudadano que quiera abrazar nuestros ideales, la vida, la familia, la libertad y defender la patria, esté en el PAN. Entonces, pues abiertos a todos los ciudadanos”.

Respecto a que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, también se registrará como aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, Alfredo Chávez dijo que “yo hablo bien de mi amigo Santiago. A los amigos no se les niega. Y qué bueno, pues para eso está hecha la aplicación, para que nos registremos todos, para que tengamos reglas claras. Santiago ha hecho un gran trabajo en la Secretaría General de Gobierno con el transporte”.