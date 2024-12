“Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria mal encaminada”: PRI reitera que votará en contra de la armonización de la reforma al Poder Judicial

En relación con la reforma constitucional al Poder Judicial, el dirigente estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez, externó que dicha propuesta es una amenaza directa a la autonomía del Poder Judicial, y que busca controlar y someter a los jueces a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Añadió que esto contraviene los principios fundamentales del Estado de derecho y pone en peligro los derechos de las minorías y los más vulnerables.

Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para destituir jueces y realizar cambios de adscripción, es una herramienta de control disciplinario que puede utilizarse para silenciar a aquellos jueces que no se alineen con los intereses del gobierno, apuntó

“Nos preocupa que esta reforma se esté llevando a cabo a pesar de las suspensiones definitivas emitidas por el juzgado Octavo de Distrito, lo que implica un desacato a la ley y puede tener graves consecuencias para los legisladores que voten a favor”.

“Entendemos que la Suspención Definitiva, ya fue debidamente notificada, y aunque algunos dirán que no pasa nada, que el fuero constitucional nos protege; sin embargo, después de terminar nuestro encargo, nos expondremos a una denuncia viva, incluso, puede presentarse una detención, o un inconveniente legal producto de nuestra desatención” al presente mandato judicial, manifestó Domínguez.

En el PRI, valoramos la importancia de respetar la ley, las instituciones y la división de poderes. No, al desacato de la misma, por lo tanto, no acompañaremos esta decisión que atenta contra los principios fundamentales de nuestra democracia, pues no puede estar por encima de un mandato judicial, un artículo transitorio de la constitución.

*Esa es la disyuntiva que nosotros en el PRI valoramos, y por ello tenemos claro, que Hay derrotas que tienen más dignidad que una Victoria mal encaminada, concluyó el diputado federal por Chihuahua.*