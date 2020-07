Hay 5,502 contagios por COVID-19 en el estado

Noticias de Chihuahua.-

Al cierre del informe correspondiente a las 19:00 horas del 10 de julio, subió en 111 los casos de las últimas 24 horas, además de 23 actualizados, por lo que sumaron 134 para llegar a 5,502 contagios por COVID-19 en el estado.

Además, se confirmaron 17 nuevas defunciones para llegar a un total de 735 personas fallecidas.

En la Conferencia Informativa #147 – Virtual #105 del Reporte COVID-19, el director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla informó que de los nuevos contagios, 40 son en la capital que llegó a 1,419; en Juárez 34 donde el total es de 3,088; mientras que Delicias subió 8 para ubicarse en 253.

El total de recuperados sube 152 (total 1,597), varía en 49 descartados (total 4,365) y en 80 los sospechosos (total 1,614)

Confirmados en otros municipios: 152 en Parral, 105 Cuauhtémoc, 80 a Meoqui, 62 en Ojinaga, 59 en NCG,29 en Bocoyna, 27 en Camargo, 25 en Jiménez, 22 en Saucillo, 19 Gómez Farías, 15 Ascensión, 15 Chínipas, 8 en Rosales, 6 Bachíniva, 6 en Aldama, 6 Allende, 6 Janos, 6 en Guadalupe y Calvo, 5 Guazapares, 5 en Urique, 4 en Manuel Benavides (se agrega), 4 en Santa Bárbara, 4 en Madera, 3 Buenaventura, 3 Valle de Zaragoza, 3 Casas Grandes, 3 Ocampo, 3 Galeana, 3 Praxedis G. Guerrero, 2 Guerrero, 2 Ignacio Zaragoza, 2 San Francisco del Oro, 1 Temósachi, 1 López, 1 Coronado, 1 Moris, 1 Balleza, 1 Cusihuiriachi, 1 Gran Morelos, 1 Aquiles Serdán (se agrega).

La información muestra que el 57% de los contagiados (3,100) son del sexo masculino y 43% (2,402) son mujeres del femenino.

De los 242 pacientes hospitalizados, 64% son derechohabientes del IMSS, 27% del SS, 9% Sedena y 2% Issste; Intubados, 61% IMSS y 51% 39%, con el reporte de solo 26 hospitales.

Recuperados: 1,012 en Juárez, 334 Chihuahua, 5 Bachíniva, 4 Namiquipa, 1 Julimes, 21 Ojinaga, 8 Meoqui, 12 Guachochi, 29 Cuauhtémoc, 53 Parral, 1 Guerrero, 68 Delicias, 1 Temósachi, 3 Ahumada, 6 Jiménez, 1 Saucillo, 1 Aldama, 21 Nuevo Casas Grandes (NCG), 1 Madera, 1 Santa Bárbara, 1 Guadalupe y Calvo, 1 Buenaventura, 2 Bocoyna, 2 Allende, 1 Ignacio Zaragoza, 3 Gómez Farías, 1 Cusihuiriachi, 1 Rosales, 1 Camargo (se agrega), 1 Praxedis G. Guerrero (se agrega).

Personas fallecidas: 560 Juárez, 109 Chihuahua, 15 Delicias, 12 Meoqui, 6 Cuauhtémoc, 5 Parral, 3 Camargo, 2 Guadalupe D.B., 2 Ascensión, 2 Rosales, 2 Saucillo, 1 Bachíniva, 1 Buenaventura, 1 Ignacio Zaragoza, 1 San Francisco del Oro, 1 Madera, 1 Coronado, 1 NCG, 1 Ojinaga, 1 Valle de Zaragoza, 1 Bocoyna, 1 Moris, 1 Gómez Farías, 1 Jiménez, 1 Urique, 1 Casas Grandes, 1 Allende (se agrega) y 1 Janos (se agrega). El 38% eran mujeres y 62% hombres.

Porcentajes de comorbilidad: 24% diabetes, 31% hipertensión, 18% obesidad, 2% asma, 4% enfermedad cardiaca, 4% insuficiencia renal, 6% tabaquismo, 2% inmunosupresión, 1% VIH/SIDA, 3% EPOC y 5% otra.

Defunciones por municipio e institución: Juárez: 336 IMSS, 178 SS, 31 Issste, 13 particular, 2 PCE. Chihuahua: 71 IMSS, 25 SS, 4 Issste, 9 particular. Cuauhtémoc: 3 IMSS, 2 SS, 1 Particular. Guadalupe: 1 IMSS, 1 SS. Ascensión: 2 IMSS. Camargo: 3 IMSS. Rosales: 2 IMSS. Bachíniva: 1 SS. Meoqui: 6 IMSS, 4 SS, 2 particular. Buenaventura: 1 SS y Delicias: 8 IMSS, 7 SS.

En Ignacio Zaragoza: 1 IMSS. San Francisco del Oro: 1 SS. Parral: 2 IMSS, 1 Issste, 1 IMSS Bienestar, 1 SS. Madera: 1 SS. Coronado: 1 IMSS Bienestar. NCG: 1 SS. Ojinaga: 1 SS. Valle de Zaragoza: 1 SS. Bocoyna: 1 IMSS Bienestar. Saucillo: 1 IMSS, 1 SS. Moris: 1 SS. Gómez Farías: 1 SS. Jiménez: 1 IMSS. Urique: 1 SS. Casas Grandes: 1 IMSS. Janos: 1 SS (se agrega). Allende: 1 IMSS Bienestar (se agrega).

Total de muestras de diagnóstico del 10 de julio: Laboratorio Estatal 233, acumuladas 10,974; otros 213, acumulados 13,348; total de 24 horas 446, acumulado 24, 322.

El Paso: 8,746 confirmados (+361), 150 decesos (+5) y 5,341 recuperados (+186).

El país: 289,174 positivos acumulados (+6,891); 34,191 defunciones (+665); 159,657 recuperadas; 49,115 activos (+22,558); 81,838 sospechosos acumulados (+850); 344,283 negativos (+7,910) y 715,295 personas estudiadas (+15,301).