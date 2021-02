Hallan culpable a padre Aristeo Baca de abuso sexual y violación

Noticias de Chihuahua.-

El sacerdote Aristeo B.B., fue declarado culpable hacepor los dos delitos de abuso sexual y violación agravada, en perjuicio de una niña que formaba parte de su feligresía.

Fue apartir de las 4:00 de la tarde de este lunes, cuando el Tribunal convocó al acusado y al Ministerio Público para emitir su fallo, después de escuchar los alegatos de clausura de ambas partes.

Durante la presentación de alegatos, el párroco hizo uso de la palabra para afirmar que es inocente:

“Vuelvo a decir delante de este Tribunal que soy inocente y no he hecho ninguna de las cosas que se me han acusado y que estoy conscientemente en sus manos, ustedes. Es todo lo que quiero decir. Gracias”, expresó Aristeo.

El juicio contra el sacerdote inició el 25 de enero con la declaración de la víctima, quien ante los jueces narró que, durante tres años, cada domingo y antes de las misas matutinas, fue violentada por Aristeo. El religioso compareció el 3 de febrero y al igual que hoy, también se declaró inocente.

En la última audiencia del juicio, en su primera exposición, la agente del Ministerio Público Iveth Consuelo Arredondo Serna, hizo un recuento de los testigos de cargo presentados ante los jueces.

Además, la representación social pidió al Tribunal que no se le diera valor a las declaraciones de los testigos presentados por la defensa del sacerdote al señalar que todos eran sus subordinados y por ello fueron aleccionados para declarar a favor del presbítero.

Por su parte, los abogados de Aristeo señalaron al Tribunal que los hechos delictivos no ocurrieron pues la víctima “inventó esta historia” porque ya no quería servir como monaguilla en la parroquia Santa María de la Montaña.

Tras analizar los argumetos y las pruebas desahogadas durante el juicio, el Tribunal consideró que existían elementos para dictar un fallo condenatorio en contra del padre.